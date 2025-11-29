Zirvede gerçekleştirilen DEİK Türkiye-Umman İş Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine dair önemli mesajlar verdi. Katılımcılar, 1,3 milyar dolarlık ticaret hacminin gelecek dönemde 5 milyar dolara çıkarılması hedeflendiğini paylaştı.

DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete, DEİK’in Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli ticari diplomasi platformu olduğunu vurguladı. Ete, 153 iş konseyinin aktif şekilde çalıştığını ve Umman Konseyi’nin stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Yeni Forum ve Ortak Projeler

2-4 Şubat tarihlerinde Umman’da düzenlenecek Türkiye-Umman İş Forumu ve OMNEX Fuarı, enerji, savunma, sağlık, turizm, gıda, denizcilik ve lojistik gibi kritik sektörlerde yeni ortaklıkların önünü açacak.

Umman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Abdullah Al-Rawas, iki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin hızla geliştiğini belirtti. Al-Rawas, forum kapsamında bir Türk bankasının Umman’da faaliyet göstermesi konusunun değerlendirildiğini açıkladı.

Ticaret Hacmi ve Ekonomik Görünüm

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Barutçu, Türkiye-Umman ilişkilerinin devlet başkanları düzeyindeki karşılıklı ziyaretlerle yeni bir ivme kazandığını aktardı. 2017’de 300 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmi, 2023 yılında 1,3 milyar dolara yükseldi. Ocak-Ekim 2023 döneminde Türkiye’nin Umman’a ihracatı 422 milyon dolar, Umman’dan ithalatı ise 899 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ayrıca, iki ülke arasındaki 13. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı gelecek ay Ankara’da gerçekleştirilecek ve bakanlar düzeyinde yeni işbirliği alanları ele alınacak.