Olay, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle restorana gelen iki şüpheliden biri, aşağıya inerek içeride bulunan Durmaz’a tabanca ile defalarca ateş etti. Başından ve göğsünden yaralanan Durmaz, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Durmaz’ı ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Durmaz kurtarılamadı ve cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.