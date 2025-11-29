Saraçhane davasında karar çıktı!
Aynı karar kapsamında diğer önemli atamalar ise şöyle gerçekleşti:

  • İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı, yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, aynı Genel Müdürlükte Fatih Ekmekçi Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı.

  • Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök atandı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda 7 müfettiş Başmüfettişliğe yükseltildi.

  • Sağlık Bakanlığı’nda ise 2 yeni müfettiş ataması yapıldı.

  • Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Humman Şen getirildi.

