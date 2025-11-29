Aynı karar kapsamında diğer önemli atamalar ise şöyle gerçekleşti:

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı , yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ’nda, aynı Genel Müdürlükte Fatih Ekmekçi Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ’nda Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı.

Ticaret Bakanlığı ’nda açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ’nda 7 müfettiş Başmüfettişliğe yükseltildi .

Sağlık Bakanlığı ’nda ise 2 yeni müfettiş ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Humman Şen getirildi.