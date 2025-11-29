DTÖ, düşüşün özellikle ABD başta olmak üzere beklenen gümrük vergisi artışları öncesinde ithalatın hızlanmasıyla yılın ilk yarısında mal ticaretinin %4,9 ile beklenenden daha güçlü büyümesinin ardından gelmesine dikkat çekti.

Ticarette Belirsizlik Artıyor

Artan gümrük tarifeleri ve küresel belirsizliklerin ticaret görünümünü baskıladığı vurgulanan raporda, DTÖ’nün büyüme beklentileri de sınırlı kaldı.

Buna göre, küresel mal ticaretinin:

2025’te %2,4 ,

2026’da ise yalnızca %0,5 artması öngörülüyor.

Barometre göstergesinde 100’ün üzerindeki değerler trendin üzerinde büyümeye, 100’ün altındaki değerler ise trendin altında kalmaya işaret ediyor.