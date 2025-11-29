69 yaşındaki Mehmet Akçam yönetimindeki 45 F 5056 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Akçam ve eşi Serpil Akçam (61), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan çift, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.