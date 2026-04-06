İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bölgede stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin sanal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin, İranlı yetkililer tarafından daha önce duyurulan 'Basra Körfezi için yeni düzen' taslağının operasyonel hazırlıklarının son aşamasında olduğu belirtildi.