İran’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev yapan İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi’nin, ABD ve İsrail’e atfedilen bir saldırı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

İranlı yetkililerden henüz detaylı bir açıklama gelmezken, saldırının niteliği ve tam olarak nerede gerçekleştiğine ilişkin bilgiler netleşmedi. Ancak olayın, bölgede zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında son dönemde artan gerilim, bu gelişmeyle yeni bir boyuta taşındı.