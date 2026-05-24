Başkent Washington’da Beyaz Saray yakınlarında yaşanan olayda, şiddet geçmişi olduğu belirtilen silahlı bir kişinin Beyaz Saray çevresinde güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği ve çatışma sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gizli Servis ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi sayesinde olayın daha büyük bir güvenlik krizine dönüşmeden kontrol altına alındığı aktarıldı.

Trump’tan Gizli Servis’e teşekkür

Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin profesyonel müdahalesini överek şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam Beyaz Saray yakınlarında, şiddet geçmişi olan ve ülkemizin en değerli yapısına karşı muhtemel bir takıntı besleyen silahlı saldırgana karşı gösterilen hızlı ve profesyonel müdahale için Gizli Servis ve kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederiz.”

“En güvenli alanların önemi ortaya çıktı”

Trump açıklamasında, olayın Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında yaşanan bir başka silahlı saldırıdan kısa süre sonra gerçekleştiğine dikkat çekerek, başkent Washington’daki güvenlik önlemlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bu olay, gelecekteki tüm başkanlar için Washington’da bugüne kadar inşa edilmiş en güvenli ve emniyetli mekana sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili güvenlik birimlerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı, saldırganın kimliği ve motivasyonuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.