Güne nasıl başladığımız, sandığımızdan çok daha önemli. Yapılan bilimsel bir araştırma, kahvaltıyı atlamanın ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

Yüz binlerce kişi üzerinde yapılan incelemeye göre, sabah kahvaltısını atlayan bireylerde depresyon, stres ve psikolojik sıkıntı daha fazla görülüyor. Özellikle yoğun tempoda yaşayan ve öğün atlayan kişiler için bu durum risk oluşturuyor.

Uzmanlara göre mesele sadece kahvaltı yapmak değil, güne doğru başlamak. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu da sabah rutiniyle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulunuyor.

Yılancıoğlu'na göre uyanır uyanmaz kahve içmek, vücudu gereksiz yere strese sokabiliyor. Çünkü sabah saatlerinde vücut zaten kortizol hormonu salgılayarak uyanmaya başlıyor. Bu yüzden kahveyle başlamak, gün içinde daha fazla yorgunluk ve stres hissine yol açabiliyor.

Uzmanların önerisi ise oldukça net:

Güne önce bir bardak suyla başla, gün ışığı gör ve mümkünse biraz hareket et. Kahveni ise en az 90 dakika sonra iç.

Küçük gibi görünen bu alışkanlıklar gün boyu enerjini ve ruj halini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Özellikle stresli bir hayat temposu olanlar için sabah rutini sandığından çok daha kritik.