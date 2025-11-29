Karahan, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ancak hızının yavaşladığını belirterek, geçici faktörlerin etkisini yitirmesinin beklendiğini söyledi. Olumsuz hava koşullarının gıda fiyatlarını yukarı çektiğini, giyim grubunda ise güçlü mevsimsel etkilerin öne çıktığını ifade etti.

Kira ve Temel Enflasyonda Yavaşlama Sinyali

Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürdüğünü aktaran Karahan, temel enflasyon göstergelerinin düşüşte hız kaybına işaret ettiğini vurguladı.

Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak halen yüksek seviyelerde seyrettiğini söyleyen Karahan, piyasa katılımcıları arasındaki görüş farklılıklarının azaldığını kaydetti.

Piyasa Katılımcılarında Karamsarlık Azalıyor

Karahan, firmaların fiyatlama davranışlarının olumlu yönde geliştiğini belirtti.

Sanayi üretiminde sınırlı düşüş olduğunu, hizmetler üretiminin ise üçüncü çeyrekte yatay seyrettiğini ifade ederek, anket verilerinin ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı doğruladığını söyledi.

Perakende satışlar ve kart harcamalarının, tüketimde devam eden yavaşlamaya işaret ettiğini aktaran Karahan, işgücü piyasasında sıkışıklığın azaldığını dile getirdi.

Para Politikasında Sıkı Duruş Mesajı

TCMB Başkanı, geriye dönük endekslemeye sahip kalemlerin manşet enflasyonu aşağı çektiğini ancak temel aşağı yönlü eğilimin korunduğunu söyledi.

Piyasa katılımcılarının enflasyondaki sürprizlere simetrik tepki verdiğini belirten Karahan, şunları vurguladı:

“Genel talep göstergeleri, dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor.”

“Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu devam edecek.”

“Para Politikası Kurulu, politika faizini dezenflasyon patikasının gerektirdiği düzeyde belirleyecek.”

Karahan, enflasyon görünümünde ara hedeflerden önemli sapma olması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ifade etti.