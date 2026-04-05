Geçen yılın ocak-mart döneminde fıstık ihracatından 57 milyon 604 bin dolar gelir elde edilirken, 2025’in aynı döneminde 61 ülkeye yapılan ihracattan 32 milyon 824 bin dolar kazanç sağlandı.

Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Yılın ilk çeyreğinde İtalya’ya 9 milyon 19 bin dolarlık fıstık satıldı. İtalya’yı 6 milyon 24 bin dolarla Almanya ve 3 milyon 143 bin dolarla Polonya izledi.

Yüksek Rekolte Beklentisi

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, fıstığın stratejik bir ürün olduğunu ve geniş kullanım alanına sahip olduğunu vurguladı. Akbaş, ürünün ekonomik getirisinin üretici, sanayici ve ihracatçıya kazanç sağladığını söyledi.

Fıstığın özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Akbaş, Şanlıurfa ve Gaziantep’in fıstık ağaçları açısından öne çıktığını belirtti:

“Fıstık, üreticisinden sanayicisine, ihracatçısından bölge ekonomisine kadar geniş bir ekosistemin temelini oluşturuyor. Yüksek katma değer sağlayan bu ürün, hem iç piyasada hem de ihracatta ülkemize önemli kazançlar sunuyor.”

Akbaş, geçen yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle rekoltenin düşmesine karşın, 2025’in ‘var’ senesi olduğunu ve yağışların olumlu geçtiğini belirtti. Rekoltenin yüksek olmasıyla birlikte ihracat rakamlarının artmasının beklendiğini ifade etti.

Lisanslı Depo Çalışmaları

İhracatı artırmak için Şanlıurfa’da lisanslı depo çalışmalarının sürdüğünü belirten Akbaş, ürünlerin sağlıklı koşullarda saklanıp değerinde pazarlanmasının hedeflendiğini kaydetti.