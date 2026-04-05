BAE’nin başkenti Abu Dabi’deki Borouge petrokimya tesisi, saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle faaliyetlerini askıya aldı.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisi’nin açıklamasına göre, saldırı hava savunma sistemleriyle önlense de düşen şarapneller tesis içinde birden fazla noktada yangına yol açtı. Olayın ardından acil müdahale ekipleri hızla yangınlara müdahale etti ve şu ana kadar can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Açıklamada ayrıca tesis operasyonlarının durdurulduğu, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı ve kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Suudi Arabistan ve Hava Savunması

Suudi Arabistan, hava sahasına giren bir seyir füzesinin imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabından ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgilendirme yaptı ve güvenlik önlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

Bahreyn’de İHA Saldırısı ve Yangın

Bahreyn’deki Gulf Petrochemical Industries Company (BSC) tesislerinin bazı birimleri, İran kaynaklı İHA saldırısısonucu zarar gördü. Resmi açıklamaya göre yangın müdahale ile söndürüldü ve durum kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bahreyn Hava Savunma Sistemleri Aktif

Bahreyn ordusu, son 24 saatte İran’dan atılan 13 İHA’nın hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğiniduyurdu. Açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 188 füze ve 466 İHA’nın imha edildiği belirtildi.

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak, 28 Şubat’tan bu yana Bahreyn dahil 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ve kritik noktalara füze ile İHA saldırıları düzenliyor.