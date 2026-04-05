Eğitmen Bektaş Çakır öncülüğünde hazırlanan koro, sahnedeki performansıyla büyük beğeni topladı. Müziğin birleştirici gücünün hissedildiği dinletide, geçmişin izlerini taşıyan türkülerle sahnedekiler ile izleyiciler arasında güçlü bir bağ kuruldu. Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra huzurevi sakinlerinin yakınları da katıldı.

Dinleyiciler, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonuna önemli katkı sunduğunu ifade etti. Vatandaşlar, ilçede sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Mesut Özarslan ve ekibine teşekkür etti.

Keçiören Belediyesi’nin benzer etkinlikleri önümüzdeki süreçte de sürdürmesi bekleniyor.