Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad zamanlarında “Mimarbaşı” olarak görev yapan Mimar Sinan’ın, 1490 yılında doğduğu ve 22 yaşına kadar yaşadığı ev bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müze olmadan önce de gönüllü olarak evin tanıtımı için çalışan Bekdaş, dünyanın en önemli mimarlarından biri olarak kabul edilen Mimar Sinan’ın hayatını ve eserlerini ziyaretçilere anlatıyor. Bekdaş, “İnsanlar ülkemizin dört bir yanından bu muhteşem mimarın doğup büyüdüğü evi görmek için geliyor” dedi.

Mimar Sinan’ın hayatını öğrenmek için çok sayıda kitap okuduğunu belirten Bekdaş, ziyaretçilere hem Sinan’ın biyografisini hem de evin mimari özelliklerini aktardığını söyledi. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bekdaş, “Burayı görüp de mimar olmamak elde değil diyenler var” diye konuştu.

Bu hafta Mimar Sinan’ın 438’inci ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bekdaş, evin mimari yapısının Sinan’a ilham verdiğini vurguladı. Bekdaş, evin altında yer alan galeriler, yaşam alanları ve depolama bölümlerinin geçmişte aktif şekilde kullanıldığını belirterek, “Bu yapı Sinan’a ilke olmuş, onu etkilemiş ve ilham vermiş” ifadelerini kullandı.