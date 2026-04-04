Hürriyetçi Sendikalar (HÜR-SEN) Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, geçtiğimiz hafta sonu TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları hakkında bir değerlendirmede bulundu.

Kuruoğlu, enflasyon rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“ENAG Aylık %4,10 - Yıllık %54,62, TÜİK Aylık %1,94 - Yıllık %30,87. Mart ayı enflasyon verileri bir kez daha göstermiştir ki; bu ülkede açıklanan enflasyon ile vatandaşın yaşadığı hayat arasında derin bir uçurum var. Hangi enflasyona inanacağız? Market rafına mı, kira fiyatına mı, yoksa masa başında üretilen rakamlara mı?

Bu fark bir “hesaplama yöntemi” farkı değil; memurun, işçinin ve emeklinin emeğinin karşılığının gasp edilmesidir. Bu tabloda sorumluluk sadece toplu sözleşme masasında memuru ve emekliyi yok sayan iktidarın değil; hakem heyetine temsilci göndererek bu adaletsizliği meşrulaştıran, memuru masada satan yandaş sendikaların da omuzlarındadır.”