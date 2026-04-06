Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan grup elemanları, toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinciyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Yeşil Yarınlara” sloganıyla 5 Nisan’da başlatılan fidan dikme etkinliği, sağlık çalışanlarının sadece insan sağlığına değil, doğaya ve geleceğe de sahip çıktığını ortaya koydu.

Toplum sağlığını koruma görevlerini yalnızca sağlık hizmetleriyle sınırlı görmeyen ASM çalışanları, daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle harekete geçti. Etkinlik kapsamında dikilen her bir fidanın; doğaya katkı sağlaması, geleceğe nefes olması ve topluma umut vermesi amaçlanıyor.

Öte yandan ASM grup elemanları, sağlık sisteminin önemli bir parçası olmalarına rağmen çalışma koşulları ve özlük hakları konusunda çeşitli zorluklar yaşamaya devam ediyor. Ancak tüm bu sorunlara rağmen mesleki sorumluluklarının yanı sıra toplumsal fayda üretme kararlılıklarını sürdürüyorlar.

Gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği, çevre duyarlılığının ötesinde; emek, dayanışma ve geleceğe olan inancın da güçlü bir simgesi olarak değerlendiriliyor.

ASM çalışanları, yetkilileri, kurumları ve vatandaşları bu anlamlı harekete destek vermeye davet ederek, daha yeşil ve sağlıklı bir gelecek için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.