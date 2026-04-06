Ankara’da, 2026 yılında düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi öncesinde NATO Karşıtı Platform kuruldu. Platformun kuruluşu, Devrimci Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Platform bileşenleri tarafından yapılan açıklamada, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne karşı oldukları belirtilerek, ittifakın küresel ölçekte savaş politikalarının bir parçası olduğu savunuldu. Açıklamada, NATO’nun tarihsel olarak emperyalist bir askeri ittifak olduğu ve günümüzde de bu rolünü sürdürdüğü ifade edildi.

Deklarasyonda, dünyada artan savaşlar ve bölgesel çatışmalara dikkat çekilerek, bu süreçlerin en fazla işçi sınıfı ve emekçileri etkilediği vurgulandı. Ekonomik krizlerin derinleştiği bir dönemde, kamu kaynaklarının toplumsal ihtiyaçlar yerine askeri harcamalara ayrıldığı ileri sürüldü. Bu kapsamda, Ankara Etimesgut’ta NATO Zirvesi için yapılan havaalanına ayrılan 6 milyar liralık bütçe de eleştirildi.

Platform, NATO’nun kuruluş sürecine de değinerek, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan uluslararası dengeler çerçevesinde kurulduğunu hatırlattı. Açıklamada, ittifakın geçmişten bugüne farklı coğrafyalarda askeri müdahalelerde bulunduğu ve bunun ağır insani sonuçlara yol açtığı iddia edildi.

Türkiye’nin NATO içindeki rolüne de değinilen açıklamada, ülkenin ittifakın aktif bir üyesi olduğu ve bölgesel gelişmelerde bu çerçevede hareket ettiği belirtildi.

Platform, açıklamasının sonunda işçi, emekçi ve gençleri NATO Zirvesi’ne karşı düzenlenecek eylemlere katılmaya çağırdı. Açıklamada, “Ankara’da NATO toplantısı istemiyoruz” ve “NATO dağıtılsın, emperyalist üsler kapatılsın” sloganları öne çıktı.

NATO Karşıtı Platform, önümüzdeki süreçte çeşitli etkinlik ve eylemlerle çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.