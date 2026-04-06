Mircea Lucescu öldü mü? sorgulamaları hız kazandı. Türkiye maçının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan deneyimli teknik adamın daha sonra akut kalp krizi geçirdiği ve Bükreş’te yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Romanya basınında yer alan haberlere ve hastane açıklamalarına göre Lucescu’nun durumu ciddiyetini korusa da şu ana kadar resmi kaynaklar tarafından ölümüne dair bir açıklama yapılmadı. Bazı haberlerde sağlık durumunun “stabil” olduğu, bazılarında ise yoğun bakımda uzman gözetiminde tutulduğu aktarıldı.

LUCESCU KİMDİR?

Mircea Lucescu 29 Temmuz 1945, Bükreş doğumludur. Rumen eski futbolcu ve teknik direktördür. Tüm zamanların en çok kupa kazanan yöneticilerinden biridir. Lucescu, futbolculuk döneminde Dinamo Bükreş ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazanmıştır. Türkiye'de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır. Shakhtar Donetsk ile sekiz, Dinamo Kyiv ile bir kere olmak üzere toplamda dokuz kez Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Lucescu, 2004, 2010, 2012, 2014 ve 2021'de Romanya'da Yılın Teknik Direktörü, 2006 ve 2008 ile 2014 yılları arasında da Ukrayna'da Yılın Teknik Direktörü seçildi. 2013 yılında Romanya'da On Yılın Teknik Direktörü ödülüne layık görüldü ve 2015 yılında Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger ve José Mourinho gibi isimlerle birlikte 100 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında teknik direktörlük yapan beşinci kişi oldu. Kazandığı resmi kupa sayısı açısından da 35 puanla Ferguson'un ardından ikinci sırada yer alıyor.