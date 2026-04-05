Bazı kaynaklar, markanın kurucusunun ismi seçerken “Zippora”dan esinlenmiş olabileceğini öne sürüyor. Tevrat’ta adı geçen Zippora, hem tarih hem de kültürel açıdan önemli bir figür olarak kabul ediliyor. Bu bağlantı, Sephora markasının yalnızca güzellik ürünleriyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir referansla da anılabileceği yorumlarına yol açtı.

Marka yetkililerinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, sosyal medya kullanıcıları ve tarih meraklıları, Sephora isminin kökeni üzerine tartışmalara başladı. Uzmanlar, bu tür iddiaların ilgi çekici olduğunu ancak doğrulanmamış bilgilerle desteklenmesi halinde yanlış algılara yol açabileceğini belirtiyor.

Bu gelişme, güzellik dünyası ile tarih ve kültür meraklılarını bir araya getiren dikkat çekici bir gündem maddesi haline geldi. Sephora’nın kökenine dair tartışmalar, markanın tarihsel ve kültürel bir perspektifle yeniden değerlendirilmesini gündeme taşıyor.