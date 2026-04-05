5 Nisan Avukatlar Günü’nün kökeni, 1958 yılında Türkiye Barolar Birliği’nin kuruluş sürecine dayanıyor. Türkiye’de baroların tek çatı altında toplanması fikrinin hayata geçirilmesiyle birlikte, bu tarih avukatların birlik ve dayanışma günü olarak kabul edildi. O tarihten bu yana her yıl 5 Nisan, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Savunma Hakkının Teminatı

Avukatlar, bireylerin hak arama özgürlüğünü kullanabilmesinde kilit rol oynuyor. Yargının kurucu unsurlarından biri olan savunmayı temsil eden avukatlar, hukuk devleti ilkesinin korunmasında aktif görev alıyor. Adil yargılanma hakkının sağlanmasında önemli bir görev üstlenen meslek mensupları, toplumda adalet bilincinin gelişmesine de katkı sunuyor.

Etkinliklerle Kutlanıyor

Avukatlar Günü kapsamında Türkiye genelinde barolar tarafından törenler, paneller ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerde mesleğin sorunları, çözüm önerileri ve hukukun güncel meseleleri ele alınıyor. Aynı zamanda meslekte uzun yıllarını dolduran avukatlara plaketler verilerek emekleri onurlandırılıyor.

5 Nisan Avukatlar Günü, yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda hukukun üstünlüğü, adalet ve savunma hakkının öneminin hatırlatıldığı bir farkındalık günü olarak da değerlendiriliyor.