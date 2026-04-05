Hizbullah’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyi ve İsrail’in kuzeyindeki hedeflere saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Lübnan açıklarında yaklaşık 68 deniz mili mesafede bulunan ve “Lübnan topraklarına saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir İsrail askeri gemisinin kurz füzesiyle hedef alındığı” ifade edildi.

İsrail’den Karşı Açıklama

İsrail ordusu, Hizbullah’ın iddialarına ilişkin “olaydan haberimiz yok” açıklamasını yaptı.

İsrail’in Lübnan Saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart’ta yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından kuzey bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlatan İsrail ordusu, Beyrut’u da hedef alarak havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. Kara operasyonlarını genişletme kararı alan İsrail’e karşı Lübnan’da ağır hasar meydana geldi.

Lübnan’da İnsanî Kriz

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında 1422 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilen kişi sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini bildirdi.