Başkent Ankara’da Electrolux ana sponsorluğunda, Sabancı SuCool’un stratejik partnerliğinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında düzenlenen JCI Balkan Konferansı 2026, 27–29 Mart tarihleri arasında Ankara’da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; JCI Ankara ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon; Balkan ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Türk dünyasından 15’i aşkın ülkeden yüzlerce katılımcıyı bir araya getirdi.

Girişimcilik, inovasyon, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası iş birliği başlıklarının öne çıktığı konferans, yalnızca bir bilgi paylaşım platformu olmanın ötesine geçerek, yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığı güçlü bir ağ oluşturdu.

1. GÜN: ANITKABİR ZİYARETİYLE BAŞLAYAN ANLAMLI BULUŞMA

Konferansın ilk günü, katılımcıların Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Farklı ülkelerden gelen genç liderler ve girişimciler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Bu ziyaret, yalnızca bir protokol programı değil; aynı zamanda farklı kültürlerden gelen katılımcıların ortak değerler etrafında buluştuğu sembolik bir başlangıç olarak öne çıktı.

AÇILIŞ ANKARA KENT KONSEYİ’NDE: YOĞUN KATILIM, GÜÇLÜ MESAJLAR

Konferansın resmi açılışı, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılış programı, diplomatik temsilcilerden siyasetçilere, sivil toplum liderlerinden uluslararası delegelere kadar geniş bir katılımla dikkat çekti.

Programa; Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, JCI Türkiye 2026 Başkanı Merve Demircan, JCI Avrupa Başkan Yardımcısı Amael Abeurt, JCI Ankara 2026 Başkanı Dr. Begüm Erikçi, JCI Türkiye 2026 Asbaşkanı İhsan Berk Ener, JCI Türkiye 2026 Genel Sekreteri Meliha Pehlivan Polat, Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje CVITANOVIČ, Filipinler Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon, Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Müsteşarı Ümit Kasum, ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Gülşah Deniz Atalar, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Balkan Vakfı Başkanı Hıfzı Kuruşa, JCI Avrupa Gelişim Konseyi Başkanı Arkın Çoban, 2025 JCI EVP Ana Nikolova, JCI Sırbistan Başkanı Tamara Sicevic , JCI Romanya Başkanı Carmen Maria Petrovici, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda uluslararası delege katıldı.

ERİKÇİ: SINIRLAR SADECE HARİTALARDA VAR

JCI Ankara 2026 Başkanı Dr. Begüm Erikçi yaptığı açılış konuşmasında konferansın uluslararası boyutuna dikkat çekerek, Balkan Konferansı’nın dostluk ve iş birliği temelinde doğan bir vizyonun ürünü olduğunu ifade etti.

2018 yılında başlayan bu yolculuğun bugün çok daha geniş bir coğrafyaya ulaştığını belirten Erikçi, “Akıllı Çağda Güçlenmek” temasıyla gerçekleştirilen konferansta eğitim, yatırım ve kültürel etkileşimlerin ön plana çıktığını söyledi. Erikçi, sınırların yalnızca haritalarda var olduğu gerçeğinin bu tür organizasyonlarla daha net hissedildiğini vurguladı.

