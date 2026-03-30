Seddülbahir Kalesi, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tarihi yapı, Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görüldü.

Çanakkale’nin önemli kültürel mirasları arasında yer alan kale, bunun yanı sıra European Museum of the Year Award 2026 için de aday gösterildi. Seddülbahir Kalesi’nin bu başarıları, uluslararası platformlarda dikkat çekmeye devam ettiğini ortaya koydu.

“Uluslararası Arenada Başarı”

Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kültürel mirasının uluslararası düzeyde takdir görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersoy, Seddülbahir Kalesi’nin özgün mimarisinin korunarak çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden işlevlendirilmesinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kalenin elde ettiği bu başarıda emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Ersoy, tarihi yapının dünya çapında ilgi görmesinin gurur verici olduğunu ifade etti.