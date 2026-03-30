Keçiören Belediyesi, personelin afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Afet İşleri Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanlarına yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Afet öncesi hazırlık süreçlerinden, afet anında doğru hareket tarzlarına kadar birçok başlıkta bilgilendirme yapılan eğitimde, güvenli tahliye yöntemleri ve farklı yangın türleri hakkında da detaylı bilgiler paylaşıldı.

Uygulamalı Eğitimle Birebir Deneyim

Eğitim programı, Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde düzenlendi. İlk etapta teorik bilgilerin aktarıldığı programda, daha sonra yangına müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılara yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı anlatılarak birebir pratik yapma imkânı sunuldu.

Düzenlenen eğitimlerle belediye personelinin acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale edebilme becerisinin artırılması hedeflenirken, ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesine de katkı sağlandı.

Eğitimler Sürecek

Yetkililer, afetlere karşı hazırlıklı bir kurum yapısı oluşturmak amacıyla bu tür eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti. Programlarla birlikte personelin hem bilgi düzeyinin hem de müdahale kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.