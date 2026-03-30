Kayseri genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış, İncesu ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın sürdüğü saatlerde ilçeye bağlı Küllü Mahallesi yakınlarında bulunan boş bir araziye yıldırım düştü.

Şiddetli ışık ve gürültüyle gerçekleşen yıldırım düşme anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yıldırımın anlık olarak yere ulaştığı an net şekilde görüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yıldırımın düştüğü noktada kısa süreli panik oluştu.