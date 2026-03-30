Gayrimenkul sektörünün deneyimli isimleri ile üniversite öğrencilerini buluşturan önemli bir etkinlik Ankara’da gerçekleştirildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu ve Kariyer Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen seminerde, sektörün dönüşümü, kariyer fırsatları ve yeni nesil danışmanlık anlayışı ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, gayrimenkul sektörünün güncel dinamiklerini doğrudan uzmanlardan dinleme fırsatı bulurken, program aynı zamanda üniversite ile sektör temsilcileri arasında başlatılan iş birliğinin ilk adımı olarak değerlendirildi.

Etkinlikte konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ender Güler, üniversite–sektör iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Bu tür etkinlikler, üniversite ile sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra, öğrencilerin kariyer planlamalarına yön veriyor ve iş hayatına daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmalarına katkı sunuyor” dedi.

Program kapsamında gayrimenkul uzmanı Hasan Ceran, sektörün yalnızca bugünkü yapısını değil, geçirdiği dönüşüm sürecini de kapsamlı bir şekilde ele aldı. Ceran, gayrimenkul sektörünün Emlak 1.0’dan Emlak 5.0’a uzanan bir evrim geçirdiğini, bu süreçte insan ilişkilerinden dijitalleşmeye, veri kullanımından yapay zekâ destekli sistemlere kadar çok katmanlı bir dönüşüm yaşandığını vurguladı.

Ceran konuşmasında, “Artık eski dünyanın alışkanlıklarıyla yeni dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek mümkün değil. Bugün danışmanlık sadece satış yapmak değil; veriyi okuyabilen, teknolojiyi kullanan, güven üreten ve strateji geliştiren bir profesyonellik alanına dönüştü” ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul danışmanlığının klasik yöntemlerle sürdürülemeyeceğini belirten Ceran, tecrübe ile teknolojinin birleştiği ‘hibrit modelin’ artık kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, yeni nesil danışmanın hem saha deneyimine hem de dijital yetkinliklere sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca pazarlama anlayışının da köklü bir değişim geçirdiğine dikkat çeken Ceran, günümüzde müşteri odaklı, veri temelli ve çok kanallı iletişim modelinin öne çıktığını belirterek, “Artık mesele yalnızca ilan vermek değil, sistem kurmaktır. Doğru müşteriye doğru dili kullanabilen, güven inşa edebilen danışman fark yaratıyor” dedi.

Tapu Kadastro Bölümü ile bu yıl ilk kez lisans programı mezunlarını vermeye hazırlanan Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü öğrencileri, sektör profesyonellerinden doğrudan bilgi alma fırsatı bulurken, mesleğin sahadaki dinamiklerine ilişkin önemli kazanımlar elde etti. Hasan Ceran, akademik eğitimin saha deneyimi ile desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimler ve staj imkânlarının da hayata geçirileceğini ifade etti.

Etkinlikte ayrıca eğitmen Dr. Kayhan Yıldırım tarafından “münazara ve etkili iletişim” başlığında bir eğitim verilirken, öğrenciler hem sektörel bilgi hem de mesleki beceriler açısından önemli kazanımlar elde etti.

Seminer boyunca öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, katılımcılar sektör profesyonellerine doğrudan sorular yönelterek kariyer planlamalarına dair önemli bilgiler edindi.

Gerçekleştirilen buluşmanın yalnızca bir seminer olmanın ötesinde, üniversite ile sektör arasında kurulacak daha kapsamlı bir iş birliğinin başlangıcı olduğu belirtilirken, önümüzdeki dönemde eğitim programları, uygulamalı çalışmalar ve öğrenci odaklı projelerin artarak devam edeceği ifade edildi.

Program sonunda gayrimenkul uzmanları Hasan Ceran ve Mert Ceran gerçekleştirilen işbirliğinden dolayı Tapu Kadastro Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ender Güler ve Kariyer Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aybüke Büyükçelebi’ye teşekkür plaketi takdim ettiler.