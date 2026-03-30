Pursaklar Belediyesi tarafından Yaşam Merkezi’nde hayata geçirilen müzik kursları, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden eğitim programları sayesinde vatandaşlar hem yeteneklerini keşfediyor hem de müzikle iç içe vakit geçiriyor.

Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda katılımcılara; nota bilgisi, enstrüman kullanımı ve müzik teorisi gibi konularda kapsamlı eğitimler veriliyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap eden programlar, sanatla buluşmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor.

“Sanat Bireyin Gelişimine Katkı Sağlar”

Ertuğrul Çetin, sanatın bireysel ve toplumsal gelişimdeki önemine dikkat çekerek, belediye olarak kültürel projelere öncelik verdiklerini ifade etti. Çetin, Yaşam Merkezi’nde düzenlenen müzik kurslarıyla vatandaşlara nitelikli bir eğitim ortamı sunduklarını belirterek, tüm ilçe halkını bu imkânlardan yararlanmaya davet etti.

Belediyenin sanata yönelik çalışmalarıyla, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlanması ve kültürel gelişimin desteklenmesi hedefleniyor.