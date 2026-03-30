İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce 22-28 Mart haftasında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar neticesinde toplam 113 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında; 6 kilo 118 gram esrar, 2 kilo 924 gram kokain, 231 gram bonzai, 146 gram metamfetamin, 158 gram A.M. maddesi, 4 bin 262 sentetik ecza hapı ve 4 ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinde kullanılan 5 hassas terazi, 1 tabanca, 46 tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 95 bin 650 TL nakit paraya el konuldu.