ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 70'inci yılı kapsamında, Türkiye İş Bankası katkılarıyla 6 yıllık aranın ardından yeniden hayata geçirilen ODTÜ Sanat, 28 Mart Cumartesi günü düzenlenen açılış resepsiyonuyla başladı. 4 Nisan'a kadar sürecek olan ODTÜ Sanat, kampüsü yeniden çok katmanlı bir kültür ve sanat buluşmasına dönüştürürken, Ankara'nın kültür-sanat hayatına da güçlü bir katkı sunuyor.

ODTÜ'nün köklü kültür-sanat geleneği ODTÜ Sanat, 6 yıllık aranın ardından yeniden sanatseverlerle buluştu. Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi başta olmak üzere kampüsün farklı noktalarına yayılan etkinlik programı; konserler, sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları ve atölyelerle üniversite yaşamını yeniden sanatla buluşturuyor. ODTÜ Sanat, bu yönüyle yalnızca kampüs içi bir etkinlik değil, Ankara'ya yayılan kapsamlı bir kültür-sanat festivali niteliği taşıyor. Açılış resepsiyonu, ODTÜ öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve Ankaralı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kampüs, gün boyunca farklı yaş gruplarından ziyaretçileri ağırlayan canlı bir festival atmosferine dönüştü.

'SANATLA YAŞAYAN BİR KAMPÜS HAYAL ETTİK'

Konser öncesi düzenlenen resepsiyonda konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ'nün 70'inci yaşında sanatla bir arada olduklarını belirterek, 'Biz teknolojiyi, bilimi elbette ki ODTÜ olarak bir araştırmayı araştırma üniversitesi olarak topluma hizmeti her zaman önceledik. Ama sanat hep bizim için olmazsa olmazımızdı. O yüzden sanatla bilimin gerçekten bir arada olması çok yakışıyor. Biz bir süredir bunun eksikliğini hissediyorduk. O bağı eskisinden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırıyoruz. Tiyatrodan müziğe, fotoğraftan dijital sanatlara kadar sanatın her rengini öğrencilerimizle mezunlarımızla ve tüm Ankaralılarla buluşturuyoruz. Çok kıymetli ulusal, uluslararası sanatçılarımız gerek konserlerle gerek söyleşilerle gerek atölye çalışmalarıyla ve kampüsü sadece kültür kongre merkezine değil işte o bizim Alle'mize farklı farklı noktalara yayılan çok güzel bir etkinlik. 8 gün boyunca sanatla yaşayan bir kampüs hayal ettik. Ve o meşhur Alle'mizin en uç noktasına kadar her yeri sanatla doldurduk' dedi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, konuşmasının ardından ODTÜ Sanat'a katkılarından dolayı İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen'e bilim ağacı plaketi takdim etti.

AÇILIŞ GÜNÜ SERGİLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Konuşmaların ardından fuaye alanında gerçekleştirilen sergilerin açılışı yapıldı. Açılış kapsamında Ecem Dilan Köse (Dijital), Küntay Tarık Evren (Fiziksel) ve Molektif - 'Yersiz Düşler / Dreams from Nowhere2 (Fiziksel) çalışmaları sergilendi.

Festival kapsamında ayrıca dijital sanat sergisi de açıldı. Sergide Amir Ahmadoghlu, Balkan Karışman, Burak Dirgen, Cem Sonel, dist.cs (Bilge Günay & Ilgın İçözü), Ecem Dilan Köse ve Selçuk Artut'un eserleri sanatseverlerle buluştu.

KEREM GÖRSEV QUİNTET & FATİH ERKOÇ KONSERİ

Sergi açılışlarının ardından ODTÜ Sanat 70'inci Yıl Açılış Resepsiyonu, Kerem Görsev Quintet & Fatih Erkoç konseriyle devam etti. Yoğun ilgi gören konserle birlikte kampüs, 6 yıl aradan sonra yeniden güçlü bir kültür-sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı.

ODTÜ Sanat 70'inci Yıl Günleri, 4 Nisan'a kadar kampüsün farklı noktalarında devam edecek. Etkinlik programı, ODTÜ öğrencileri ve mezunlarının yanı sıra Ankaralı sanatseverlerin katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle ODTÜ Sanat, kampüs sınırlarını aşarak Ankara'nın önemli kültür-sanat buluşmalarından biri olarak yeniden konumlanıyor. Festival kapsamında gerçekleştirilecek ücretli etkinliklerden elde edilecek gelir ODTÜ Öğrenci Burs Fonu'na aktarılacak. ODTÜ Sanat, bu yönüyle yalnızca bir kültür-sanat etkinliği değil, aynı zamanda öğrencilerin eğitimine destek sağlayan sürdürülebilir bir dayanışma modeli sunuyor.