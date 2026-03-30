Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi’nde yayımlanan yazısında kulübün hem sportif hem de kurumsal açıdan kritik bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Doğan, bu sürecin sabır ve titizlikle yürütülen bir dönüşümün sonucu olduğunu belirterek, Trabzonspor’u sadece bugünün değil, gelecek yılların da güçlü kulübü haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Atılan adımların her geçen gün daha somut hale geldiğini dile getirdi.

Finansal Sürdürülebilirlik Vurgusu

Modern kulüp yönetiminin temel taşının finansal sürdürülebilirlik olduğuna dikkat çeken Doğan, kulübün gelir yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Sponsorluk gelirleri, lisanslı ürün satışları ve dijital platformlardaki büyümenin ekonomik yapıyı daha sağlam bir zemine taşıdığını belirten Doğan, sürecin henüz tamamlanmadığını, aksine ivme kazandığını ifade etti.

Fatih Tekke’ye Övgü

Başkan Doğan, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yakalanan çıkışa da değinerek, mevcut kadroyla ortaya konan performansın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Tekke’nin doğru planlama, güçlü ekip anlayışı ve etkin teknik yönetimi bir araya getirerek önemli bir başarı grafiği oluşturduğunu belirtti.

Yeni Sezon Planlaması Başladı

Sezon sonu sürecinin gelecek sezonun temellerinin atıldığı kritik bir dönem olduğuna işaret eden Doğan, kadro planlaması, transfer politikası, sözleşme yenilemeleri ve bütçe dengesine yönelik çalışmaların şimdiden başlatıldığını açıkladı. Bu sürecin teknik ekip ve yönetim kurulu arasında koordineli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Uzun Vadeli Strateji Mesajı

Yeni sezon öncesinde daha kapsamlı bir organizasyon gerektiğini belirten Doğan, ayrılacak ve kalacak oyuncular, mevki ihtiyaçları ve finansal çerçevenin uyum içinde yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Kısa vadeli kararlar yerine uzun vadeli bir kulüp vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Doğan, taraftar desteğinin en büyük güç kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.