Sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili belediyeden açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, operasyon kapsamında adı geçen personellerden birisinin daha önce görevden uzaklaştırıldığı ve söz konusu personel S. K.’nin 11 Eylül tarihinde hem belediye hem de iştiraki Etimkent A.Ş. tarafından müşteki sıfatıyla savcılığa şikayet edildiği belirtildi.

Belediye yetkilileri, devam eden adli sürecin yakından takip edildiğini ve tüm işlemlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.