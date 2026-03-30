Başkale, Bahçesaray, Çatak ve Saray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede 16 mahalle ve 18 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışının etkili olduğu Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

İlçe merkezi beyaza bürürken, Karayolları ve belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı küreklerle temizlemeye çalıştı.