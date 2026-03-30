Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, başkentin ana su kaynaklarındaki aktif doluluk oranı yüzde 23,63 olarak ölçüldü. Toplam doluluk oranı ise yüzde 27 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, artışın sevindirici olduğunu ancak yaz ayları için hâlâ yetersiz olduğunu belirtiyor. Başkent halkına su tasarrufu çağrısı yapılırken, önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesinin hayati önemde olduğu vurgulanıyor.

ASKİ’nin verilerine göre, bazı barajlarda doluluk seviyesi yüksek olsa da bazı kritik barajlar hâlâ düşük seviyelerde seyrediyor. Yetkililer, yağışların barajları yeterli seviyeye ulaştırması için havaların takip edildiğini ifade ediyor.