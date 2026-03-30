Antalya’da belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz ile belediye çalışanı Buse K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüldü. Soruşturmanın kapsamının genişletildiği öğrenildi.

Öte yandan, daha önce tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile bağlantılı isimlere yönelik işlemler de sürüyor. Böcek’in makam şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun, 5 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da yapılan sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Günaydın ve Uygun, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında dün de Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem’de görevli ve Muhittin Böcek’in akrabası olduğu belirtilen Yasin Yellice gözaltına alındı. İstanbul’a götürülen Yellice, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.