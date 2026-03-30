Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 0,23 düşüşle 12.698,19 puandan kapanmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise endeks, açılışta 11,10 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.709,29 puana yükseldi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile kimya, petrol ve plastik olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu’daki artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle negatif bir seyir öne çıkıyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının beşinci haftasına girilmesi ve gerilimin sona ereceğine dair beklentilerin zayıflaması, hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceğine yönelik öngörüler, küresel risk algısını artırırken; özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratabileceği endişesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Jerome Powell’ın açıklamaları ile Almanya enflasyon verileri ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puan seviyeleri destek, 12.800 ve 12.900 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.