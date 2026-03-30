Memur Emeklileri Derneği (MEMDER) Genel Başkanı Fatih Kozan, memur emeklilerinin karşı karşıya olduğu sorunların giderek büyüdüğünü açıkladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; son yıllarda yapılan düzenlemelerin emekliler aleyhine sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Kozan, özellikle seyyanen ilave ödemelerin emeklilere yansıtılmamasıyla birlikte gelir adaletsizliğinin derinleştiğini ifade etti. Kozan’a göre mevcut tablo, yalnızca ekonomik bir sıkıntı değil, aynı zamanda sosyal güvenlik sistemine olan güveni sarsan yapısal bir kriz niteliği taşıyor.

“EN TEMEL SORUN: SEYYANEN İLAVE ÖDEMENİN EMEKLİLERE VERİLMEMESİ”

Kozan’a göre memur emeklilerinin en yakıcı sorunu, 2023 Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle aktif memurlara verilen seyyanen ilave ödemenin emeklilere yansıtılmaması. “Bugün memur emeklilerinin en önemli sorunu, 375 sayılı KHK’nın ek 40’ıncı maddesi kapsamında verilen seyyanen ilave ödemenin emeklilere verilmemesidir. Şu anda 8 bin 77 lirayla başlayıp günümüzde 22-23 bin lira bandına ulaşan bir ödeme emekli memurların maaşına yansıtılmamaktadır.”

Bu durumun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki bir sorun olduğunu vurgulayan Kozan, “İnsanların yasal hakkını vermiyorsunuz. Enflasyonla mücadele bu şekilde yapılamaz.” dedi.

“75 YILLIK SİSTEM BOZULDU: EŞİTLİK İLKESİ İHLAL EDİLDİ”

Kozan, memur ile emekli memur arasındaki maaş ilişkisinin koparıldığını belirterek bunun köklü bir sistem değişikliği anlamına geldiğini söyleyerek, “Yetmiş beş yıldır uygulanan ‘memur ne alırsa emekli memur da onu alır’ ilkesi vardı. Bu anayasal ve yasal bir haktı. Bugün bu hak açıkça çiğnenmiştir” ifadeleriyle, bu durumun yalnızca emeklileri değil, tüm kamu çalışanlarını ilgilendirdiğini belirten Kozan, sistemin güvenilirliğinin zedelendiğini ifade etti.

“3600 EK GÖSTERGE VAADİ TUTULMADI”

Kozan, kamuoyunda uzun süredir tartışılan 3600 ek gösterge düzenlemesinin eksik bırakıldığını söyleyerek, “Birinci dereceye inen tüm memurlara 3600 ek gösterge verileceği ifade edildi. Ancak bu söz yerine getirilmedi. Bu da kamu çalışanları arasında ciddi bir güvensizlik oluşturdu.” şeklinde konuştu.

ASKER EMEKLİLERDE ÇARPICI MAAŞ UÇURUMU

Kozan, özellikle asker kökenli emeklilerde ciddi maaş adaletsizlikleri bulunduğunu belirterek somut bir örnek verdi: “Otuz yıl hizmet eden bir emekli albay ile yine otuz yıl hizmet eden bir emekli astsubayın emekli maaşı arasında yüzde 80’e varan fark var. Oysa emekli sandığı kesintilerinde fark sadece yüzde 10 civarında. Bu durum izah edilemez bir adaletsizliktir.”

“GÖREVDEKİ RİSKİN EMEKLİLİKTE KARŞILIĞI YOK”

Askerlik mesleğinin sıradan bir kamu görevi gibi değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Kozan, görev şartlarının ağırlığını şu sözlerle anlattı: “Askerlik, yerine ikame edilemeyecek mesleklerden biridir. Bu insanlar hayatlarını ortaya koyarak görev yapıyor. Patlayıcılarla çalışıyor, sınır ötesinde görev yapıyor, aylarca ailesinden uzak kalıyor.”

Kozan, askerlerin çalışma koşullarını şöyle detaylandırdı: “Asker karda yatıyor, çölde görev yapıyor, 50 derece sıcakta tankın içinde çalışıyor. Bazen bir ay botunu ayağından çıkaramıyor. Gemide aylarca denizde kalıyor. Bunlar sıradan çalışma koşulları değildir.” Ancak tüm bu zorlukların emeklilikte karşılığının olmadığını belirten Kozan, “Görevde alınan tazminatlar emekli olunca kesiliyor. Bu kabul edilemez. Bu hakların emekliliğe de yansıtılması gerekir.” dedi.

“EMEKLİ ASKERLER ‘KULLANILIP ATILMIŞ’ HİSSEDİYOR”

Kozan, emekli askerlerin karşılaştığı muameleye dikkat çekerek şunları söyledi: “‘Artık ordunun değil, SGK’nın personelisin’ gibi ifadelerle karşılaşıyoruz. Bu yaklaşım, ‘seni kullandık, işin bitti’ demekten farksızdır. Bu durum emekli askerleri derinden rencide ediyor.”

