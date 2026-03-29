Türkiye, mobil iletişimde uzun süredir beklenen 5G teknolojisine geçiş için geri sayıma geçti. Edinilen bilgilere göre 31 Mart’ta yapılacak resmi duyurunun ardından 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il merkezinde 5G hizmeti kademeli olarak devreye alınacak.

Yeni sistemle birlikte mobil internet hızında ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. Mevcut 4,5G altyapısına kıyasla en az 10 kat daha hızlı bağlantı sunması öngörülen 5G, sadece bireysel kullanıcıları değil, sanayi, sağlık, ulaşım ve akıllı şehir uygulamalarını da doğrudan etkileyecek.

Uzmanlara göre 5G ile birlikte veri indirme ve yükleme süreleri önemli ölçüde kısalacak, gecikme süreleri minimum seviyeye inecek. Bu durum özellikle otonom araçlar, uzaktan ameliyat ve yapay zeka destekli sistemler gibi ileri teknoloji uygulamalarının yaygınlaşmasının önünü açacak.

Öte yandan yetkililer, geçişin bir anda tüm ülkede tam kapasiteyle gerçekleşmeyeceğini vurguluyor. İlk etapta il merkezlerinde başlayacak olan 5G hizmetinin, önümüzdeki süreçte ilçelere ve kırsal bölgelere doğru yayılması planlanıyor.

Kısacası Türkiye, 1 Nisan itibarıyla tamamen olmasa da adım adım 5G dönemine giriyor. Bu geçiş, hem günlük yaşamda hem de üretim ve teknoloji alanında önemli bir dönüşümün kapısını aralayacak.