Çirkin dizisi, yayın hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı dizi, ilk bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve 25 Film imzası taşıyan yapım, reyting sonuçlarıyla da öne çıktı. Dizi, ilk bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde 4.70 reytingle 3. sırada yer aldı.

AB kategorisinde 3.47 reytingle 4. sıraya yerleşen “Çirkin”, ABC1 kategorisinde ise 4.75 reytingle 2. olarak başarılı bir açılışa imza attı.

İlk bölüm performansıyla dikkat çeken dizi, ilerleyen bölümlerde reyting yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.