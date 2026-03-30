Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu, doğal hayatın korunmasına yönelik farkındalık hareketi başlattı.

Türkiye genelinde su kaynaklarında temizlik çalışması yapacaklarını kaydeden Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı M. Serkan İnanç, şu çağrıda bulundu:

"Amatör ve sportif olta balıkçılığı camiası olarak, doğaya karşı sorumluluğumuzu güçlü bir farkındalık hareketine dönüştürüyoruz. Federasyonumuz üyesi derneklerimizle birlikte Türkiye genelinde 5 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan organizasyonlar kapsamında; deniz, göl, gölet, baraj ve akarsu kıyı alanlarında kapsamlı temizlik çalışmaları yapılacaktır.

Doğayı korumayı amaç edinen tüm sivil toplum kuruluşlarını ve gönüllü doğaseverleri, “Doğaya Saygı, Geleceğe Rastgele” sloganı altında birleşmeye ve bu ortak harekete destek vermeye davet ediyoruz. Bu çalışmanın amacı yalnızca sportif balıkçılığı teşvik etmek değil; aynı zamanda su ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlamak, çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir doğa bırakmaktır.

Sularımızın ve doğal yaşam alanlarımızın sürdürülebilirliği; biyolojik çeşitliliğin korunması, balık stoklarının devamlılığı ve ekosistem dengesinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Temiz ve sağlıklı su kaynakları yalnızca bugünün değil, yarınlarımızın da en kıymetli mirasıdır. Sürdürülebilirlik; bilinçli avcılık, çevresel duyarlılık ve ortak sorumluluk bilinciyle mümkündür.

Unutulmamalıdır ki;

Temiz su kaynakları, sağlıklı bir ekosistemin temelidir.

Sürdürülebilir bir gelecek ancak korunmuş bir doğa ile mümkündür.

Federasyonumuz üyesi olan ya da olmayan tüm dernekleri, gönüllülerimizi ve doğaseverleri bu anlamlı çevre hareketine katılmaya davet ediyoruz."