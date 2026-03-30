Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. hakkında özelleştirme kararı, 30 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar kapsamında şirketin belirli oranlardaki hisselerinin satış yöntemiyle özelleştirileceği duyuruldu.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Compagnie Financiere Ottomane S.A. sermayesinde yer alan ve özelleştirme kapsamında bulunan ADUAŞ’a ait %2,41 oranındaki kurucu hisse ile %1,4 oranındaki adi hisse satışa çıkarılacak. Sürecin, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yürütüleceği belirtildi.

İHALE SÜRECİ BAŞLADI!

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, ihale şartnamesini temin ederek tekliflerini hazırlamaları gerekiyor. Tekliflerin, gerekli belgelerle birlikte kapalı zarf içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi şartı aranıyor.

Son teklif verme tarihi ise 21 Nisan 2026 olarak açıklandı. Aynı gün saat 18.00’e kadar şartnameye uygun şekilde hazırlanan teklif zarfları kabul edilecek.

Ankara’da enerji sektörünü ilgilendiren bu özelleştirme adımının, yatırımcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.