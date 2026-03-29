31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda Çankaya Belediye Başkanı olarak seçilen ve göreve gelen Hüseyin Can Güner, iki yılın ardından Çankaya için yaptıkları ve bundan sonrasına yönelik yapacakları proje ve icraatları anlatmak üzere yarın (30 Mart 2026 Pazartesi günü) Ankara’daki ulusal ve yerel medya mensuplarının temsilcileri ile bir araya gelecek.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Güner, görev süresinin ilk iki yılında hayata geçirilen projeleri, sosyal belediyecilik uygulamalarını ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini basın buluşması ile gazetecilerle paylaşacak ve medya mensuplarının sorularını yanıtlatacak.

BAŞKAN GÜNER, ANKARALILARA 2 YILLIK İCRAATLARINI VE GELECEĞE DÖNÜK PROJELERİNİ ANLATACAK

Başkan Güner, bir gün sonrasında yerel seçimlerin yıldönümünde 31 Mart 2026 Salı günü ise şeffaf ve katılımcı belediyecilik sözünün gereği olarak, göreve gelişinin ikinci yılında, bugüne dek yaptıkları çalışmaları ve geleceğe dair planlarını Çankaya Belediyesi önünde tüm Ankaralı vatandaşlara anlatarak adeta halka iki yılın hesabını verecek.