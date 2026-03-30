Merzifon Derneği’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen “Gönül Dağı Türk Halk Müziği Korosu” konseri, başkent Ankara’da yoğun katılımla gerçekleşti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türk halk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği gece, izleyicilere hem nostaljik hem de duygusal anlar yaşattı. Programın sunumunda, konser öncesi saz sanatçıları tek tek takdim edilirken, sahnede yer alan usta isimler büyük alkış aldı.

USTA SAZ SANATÇILARI SAHNEDEYDİ

Konserde; TRT Ankara Radyosu bağlama sanatçısı Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Erol Orhan, kabak kemanede Merih Kaya, ritim sazlarda Bülent Pancarcı ve TRT Ankara Radyosu sanatçısı Suat Kuş performanslarıyla geceye damga vurdu. Sanatçıların uyumlu icrası, koronun güçlü yorumuyla birleşince ortaya adeta bir müzik şöleni çıktı.

FERHAT DURMUŞ: SANAT, EĞİTİM VE KÜLTÜRÜN BULUŞTUĞU İSİM

1971 yılında Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğan Ferhat Durmuş, küçük yaşlarda başladığı müzik yolculuğunu ulusal ve uluslararası başarılarla taçlandırdı. TRT sanatçısı olarak uzun yıllar görev yapan Durmuş, sadece icracı kimliğiyle değil; eğitmen, şef ve kültür taşıyıcısı yönüyle de dikkat çekiyor. Merzifon Derneği Başkanı olarak da görev yapan Durmuş, kurduğu “Gönül Dağı Türk Halk Müziği Topluluğu” ile geleneksel müziği yeni nesillere aktarmayı sürdürüyor.

ANADOLU’NUN TÜRKÜLERİ SAHNEDE HAYAT BULDU

Konserde Kütahya’dan Rumeli’ye, Erzurum’dan Gaziantep’e kadar Anadolu’nun farklı yörelerinden eserler seslendirildi. “Feracem’in Ucu Sırma”, “A İstanbul Sen Bir Han mısın”, “Çemberim Dalda Kaldı” ve “Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar” gibi halk müziğinin klasikleşmiş eserleri, koro ve solistlerin yorumuyla büyük beğeni topladı. Gecede uzun havalar, deyişler ve ağıtlar da özel bir yer bulurken, izleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

USTALARA VE GELENEĞE VEFA

Programda, Türk halk müziğinin derlenip günümüze ulaşmasında büyük emeği olan Muzaffer Sarısözen başta olmak üzere birçok sanatçı rahmet ve saygıyla anıldı. Bu bölümde yapılan vefa vurgusu, salonu dolduran izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.