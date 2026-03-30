Altın Ayı ödüllü “Sarı Zarflar” filmi, İstanbul Modern’de düzenlenen gala gecesiyle izleyiciyle buluştu. Filmin başrol oyuncusu Özgü Namal, performansıyla büyük beğeni toplarken, projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Filmde “Derya” adlı bir tiyatrocuyu canlandıran Namal, yeniden sahnelere dönmeye hazırlandığını belirterek tiyatro oyunu yapmayı planladığını ifade etti. Başarılı oyuncu, televizyon projesi “Kıskanmak” dizisiyle ilgili de merak edilen sorulara yanıt verdi.

Özgü Namal, “Kıskanmak” dizisinin mevcut şartlar doğrultusunda sezon sonunda final yapmasının gündemde olduğunu dile getirdi. Açıklama, dizinin geleceğine ilişkin belirsizlikleri büyük ölçüde netleştirdi.