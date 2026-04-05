Kaza, saat 03.30 sıralarında Dereköy mevkisi Samsun-Sinop kara yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 55 AGA 340 plakalı hafif ticari aracı kullanan Aziz Uslu (44), direksiyon hâkimiyetini kaybederek üst geçidin beton ayağına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uslu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından Uslu’nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.