Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasıyla birlikte başlayan göç yolculuğunda kurbağalar, üremek için ormanlık alanlardan gölete doğru hareket ediyor. Bu süreçte kurbağalar, zaman zaman Domaniç-İnegöl karayoluüzerinden karşıya geçerek suya ulaşıyor.

Bölgedeki doğal yaşam döngüsünün dikkat çekici örneklerinden biri olan bu süreçte, dişi kurbağaların sırtına aldıkları erkeklerle birlikte gölete ulaştıkları, yumurtlama sonrası ise türün yaşam döngüsünün devam ettiği gözlemleniyor.

Gölete bırakılan yumurtaların gelişimiyle yeni yavrular ortaya çıkarken, doğadaki bu hareketlilik hem ekosistemin sürdürülebilirliği hem de bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından önem taşıyor.