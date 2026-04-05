Olay, sabah saatlerinde Hıroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada T.D. (25) ile kardeşi C.D. (23) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi K.Y. (31), suç aletiyle birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.