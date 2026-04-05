Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Oda Art Sanat Galerisi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sanat ve tasarım odaklı atölye çalışmasına katıldı. Program kapsamında öğrenciler, galeride yer alan 25’ten fazla tasarımcının eserlerini inceleyerek üretim süreçleri hakkında bilgi edindi.

Atölye çalışmasında ileri dönüşüm temasıyla hareket eden öğrenciler, atık durumdaki perdeleri kullanarak çanta, toka ve çeşitli dekoratif ürünler tasarladı. Ölçüm, kesim, yapıştırma ve süsleme aşamalarında aktif rol alan öğrenciler, üretim sürecinin her adımını deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Oda Art Sanat Galerisi Kurucu Yöneticisi Özlem Kanat Örneksoy, gençlerin sanatla buluşmasının önemine dikkat çekerek, öğrencilerin kendi tasarımlarını ortaya koymalarının değerli olduğunu ifade etti.

Projeye katılan öğrencilerden Nehir Alper, geri dönüştürülebilir malzemelerle yeni ürünler tasarladıklarını belirterek, plastik poşet kullanımını azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Ecrin Buğlem Kılıç ise atıl malzemeleri günlük hayatta kullanılabilecek ürünlere dönüştürmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Etkinlikte okul yöneticileri ve öğretmenler de yer alırken, proje öğrencilerin hem çevre bilinci kazanmasına hem de üretim becerilerini geliştirmesine katkı sağladı.