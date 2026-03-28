Eskişehir’de Özel Eğitim Anaokulunda Sona Doğru
İçeriği Görüntüle

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Uygulamada farklı birimlerden 500’ün üzerinde polis görev aldı.

Kent merkezinin çeşitli noktalarında yapılan kontrollerde toplam 2 bin 322 kişi, 91 iş yeri ve 105 araç denetimden geçirildi.

Aranan şahıslar yakalandı

Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca evrak eksikliği bulunan 3 iş yeri de ekipler tarafından belirlendi.

Trafikte cezai işlem uygulandı

Trafik denetimlerinde kusurlu olduğu tespit edilen 3 araca, farklı maddelerden toplam 43 bin 733 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerin kent genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA