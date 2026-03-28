Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Uygulamada farklı birimlerden 500’ün üzerinde polis görev aldı.

Kent merkezinin çeşitli noktalarında yapılan kontrollerde toplam 2 bin 322 kişi, 91 iş yeri ve 105 araç denetimden geçirildi.

Aranan şahıslar yakalandı

Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca evrak eksikliği bulunan 3 iş yeri de ekipler tarafından belirlendi.

Trafikte cezai işlem uygulandı

Trafik denetimlerinde kusurlu olduğu tespit edilen 3 araca, farklı maddelerden toplam 43 bin 733 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerin kent genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.