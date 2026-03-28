Videoda, oltalamanın bankaların veya kamu kurumlarının web sayfalarının sahtesini kurmak suretiyle gerçekleştirildiği ve vatandaşların banka, kredi kartı ile kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği ifade edildi. EGM, özellikle “Ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır” veya “Hediye çeki kazandınız” gibi mesajların oltalama amacı taşıyabileceğini vurguladı.

Vatandaşlara, dijital mecralarda karşılarına çıkabilecek aldatıcı içeriklere karşı dikkatli olmaları ve içerikle birlikte paylaşılan şüpheli bağlantılara tıklamamaları tavsiye edildi.

Dolandırıcılar oltalama yöntemini kullanarak kişisel ve finansal bilgilerimize ulaşmayı amaçlayan şüpheli bağlantı linkleri gönderebilirler.

Bu yüzden; dijital mecralarda karşımıza çıkabilecek aldatıcı içeriklere ve mesaj yoluyla iletilebilecek sahte linklere karşı dikkatli… pic.twitter.com/odALlQscer — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 28, 2026