Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, 2025 yılında metro, ANKARAY ve belediye otobüslerinde vatandaşlar tarafından unutulan eşyalara ilişkin verileri açıkladı. Cüzdandan çantaya, kulaklıktan laptopa, bisikletten mama sandalyesine kadar farklı türlerde 3 bin 500’den fazla eşya EGO’ya bağlı toplu taşıma araçlarında unutuldu.

Kayıp eşyalar nasıl sorgulanıyor?

EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, kaybolan eşyaların 15 günde bir EGO’nun resmi web sitesinde yayımlandığını belirterek, vatandaşların internet sitesi üzerinden veya kayıp eşya bürosuna başvurarak eşyalarını sorgulayabileceğini söyledi. Kılıç, “Bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak istiyoruz. 0312 306 78 71 numaralı telefondan da bize ulaşabilirler” dedi.

Eşyaların muhafazası ve satışı

Kılıç, eşyaların niteliğine göre muhafaza süresinin değiştiğini aktararak, “Türk Medeni Kanunu’nun 770 sayılı maddesine göre eşyalar 1 yıl içinde elden çıkarılabilir. Bozulabilecek veya kullanım ömrünü yitiren ürünlerin satışını yapabiliriz. Amacımız, Ulus’taki ana hizmet binamızdaki depomuzdaki ürünleri vatandaşla buluşturmak” ifadelerini kullandı.

